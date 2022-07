குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்..99 சதவீத வாக்குகள் பதிவு.. ஜூலை 21ல் ரிசல்ட் - வெல்லப்போவது யார்?

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாட்டின் 16வது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்களிப்பு நேற்று காலை 10 மணிக்கு ஆரம்பமாகி மாலை 5 மணிக்கு நிறைவடைந்தது. தேர்தலில் 99.18% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளதாக தலைமைத் தேர்தல் அலுவலர் பி.சி. மோடி கூறியுள்ளார். குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் குடியரசுத் தலைவராக உள்ள ராம் நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் வரும் 24 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளதை அடுத்து இன்று புதிய குடியரசு தலைவருக்கான தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றது.

நீட் தேர்வில் ஆள்மாறாட்டம்.. லட்சக்கணக்கில் கைமாறிய பணம்.. 8 பேரை கைது செய்து சிபிஐ விசாரணை!

பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரௌபதி முர்மு, எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹா போட்டியிட்டனர். நேற்று காலை 10 மணி முதல், மாலை 5 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மின்னணு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு நடைமுறையில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இதன்படி எம்பிக்களுக்கு பச்சை நிறத்திலும், எம்எல்ஏக்களுக்கு இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் வாக்குச்சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டது.

English summary

Voting for the country's 16th presidential election began yesterday at 10 am and ended at 5 pm. Chief Electoral Officer P.C. said that 99.18% votes have been registered in the election. Modi said. He also said that the presidential election has been conducted peacefully.