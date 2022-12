அங்கே போட்ட அச்சாரம்.. எடப்பாடி ‘கிரீன் சிக்னல்’.. உடனே ஓகே சொன்ன பாஜக! பின்னணி இதானா? அப்போ ஓபிஎஸ்?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, டெல்லி பாஜக தலைமை முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பதற்குப் பின்னணியில், ஈபிஎஸ் கொடுத்திருக்கும் 'கிரீன் சிக்னல்' தான் காரணம் என்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

அமித்ஷா இங்கு வரும்போதெல்லாம் சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என எடப்பாடி பேசியது பாஜகவிற்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் என்று பார்த்தால், பாஜக ஈபிஎஸ்ஸை ஆதரிக்கிறதே என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டது.

ஆனால், அமித்ஷாவுக்கே ஈபிஎஸ் போன் செய்து பேசியதாகவும், அதன்பிறகு பாஜக தலைவர்கள் ஈபிஎஸ் தரப்போடு சில பேச்சுகளை நடத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

தேர்தல் சீட் தொடர்பாக பாஜகவின் விருப்பத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பச்சைக் கொடி காட்டியதே, பாஜக இறங்கி வந்திருப்பதற்குக் காரணம் என்கிறார்கள்.

குஷியான எடப்பாடி.. “மாறிப்போச்சு”.. 4 நாள் இருக்கே.. 'சிக்னல் வரும்’ - ஓபிஎஸ் டீம் தலை போட்ட போடு!

English summary

Political observers say that the 'green signal' given by EPS is the reason why BJP leadership has given importance to Edappadi Palaniswami.BJP has come down is because Edappadi Palaniswami says OK to BJP's choice regarding election seat sharing.