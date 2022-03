இந்தியாவிற்கு தூது வந்த சீன டிராகன்! பின்னணியில் ரஷ்யா ஆடிய கேம்! மோடி எடுக்க போகும் முக்கிய முடிவு?

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங்க் இயின் டெல்லி பயணம் சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது. திடீரென சீனா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங்க் இ இப்படி டெல்லி வந்தது ஏன்?, சீனாவே இறங்கி வந்து இப்படி பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் வருவது ஏன் என்ற கேள்வியை இந்த பயணம் எழுப்பி உள்ளது... திடீரென வெள்ளை டிராகனை சமாதானத்திற்கு சீனா அனுப்புவதற்கு பின் பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன.. அதில் ரஷ்யாவும் ஒரு காரணம்! இந்த பயணம் ஏன் மேற்கொள்ளப்பட்டது? இதற்கு பின் என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்று பார்க்கலாம்!

சீனாவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங்க் இ கடந்த வியக்கிழமை இரவு 7.45 மணிக்கு டெல்லி விமான நிலையம் வந்தார். டெல்லியில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உடன் சந்திப்பு நடத்தினார். அதேபோல் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவலுடன் சந்திப்பு நடத்தினார்.

இரண்டு நாட்டு உறவு, எல்லை பிரச்சனை, பொருளாதார ஒப்பந்தங்கள், காஷ்மீர் விவகாரம், ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் பற்றி இந்த சந்திப்பில் ஆலோசனைகள் செய்யப்பட்டன. சீனா பல முக்கியமான திட்டங்களை மனதில் வைத்து இந்த சந்திப்பை நிகழ்த்தி உள்ளது.

