அது என்ன 9 வகை தானியங்கள்? பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கிய பரிசின் முக்கியத்துவம் இதுதான்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு, துணை ஜனாதிபதி ஜெகதீப் தன்கர் ஆகியோருக்கு வித்தியாசமான முறையில் முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலின் தமிழகத்தின் பாரம்பரியமான 9 வகை தானியங்கள் அடங்கிய பெட்டகத்தை நினைவு பரிசாக வழங்கினார். இதற்கு பின்னணியில் அசர வைக்கும் காரணம் உள்ளது.

உலக பிரசித்தி பெற்ற 44வது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் முதல் முறையாக தமிழகத்தின் மாமல்லபுரத்தில் நடந்து முடிந்தது. கடந்த மாதம் 28 ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ம் தேதி வரை நடந்த போட்டியை பிரதமர் மோடி துவங்கி வைத்தார்.

இந்த போட்டியை தமிழக முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு சிறப்பாக நடத்தி முடித்தது. இதையடுத்து முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டினார். இதற்கு நன்றி தெரிவித்த ஸ்டாலின், பல்வேறு உலக அளவிலான போட்டிகளை நடத்தும் வாய்ப்புகளை தமிழக அரசுக்கு வழங்க வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்து இருந்தார்.

தமிழ்நாட்டின் தானியங்கள்! பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அளித்த ஸ்பெஷல் பரிசுப் பெட்டகம்!

English summary

CM Stalin gives unique way gifts to Prime Minister Narendra Modi, President Droupadi Murmu and Vice President Jagdeep Dhankar in Delhi. This gift box had 9 types of traditional grains of Tamil Nadu.