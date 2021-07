பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசியது ஏன் - மவுனம் கலைத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: தமிழகத்திற்கு தேவையான தடுப்பூசிகளை வழங்குமாறு பிரதமர் மோடியிடம் வலியுறுத்தியதாக அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார். மேகதாது அணைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்றும் அணை கட்டப்பட்டால் டெல்டா மாவட்டங்கள் பாலைவனமாகி விடும் என்றும் தெரிவித்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சசிகலாவின் ஆடியோ அரசியல் அதிமுகவில் புகைச்சலை ஏற்படுத்தியது. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்குமிடையே பனிப்போர் நிலவி வருவதாக சொல்லப்பட்டு வரும் நிலையில் தொலைக்காட்சி பேட்டிகள் ஆகியவை அதிமுகவுக்குள் மேலும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஈபிஎஸ் ஆகியோரின் டெல்லி பயணம் பல்வேறு யூகங்களை கிளப்பியுள்ளது.

பிரதமர் மோடியுடன், ஓபிஎஸ், எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்திப்பு.. தீவிர ஆலோசனை

சசிகலா மீண்டும் அதிமுகவைக் கைப்பற்றப் போவதாக சசிகலா பேசி வருவது சர்ச்சையை உருவாக்கி வருகிறது. இந்த நிலையில் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வமும், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை பற்ற வைத்துள்ளது.

English summary

AIADMK leader Edappadi Palanisamy has urged Prime Minister Modi to provide the necessary vaccines to Tamil Nadu. He said the central government should not give permission for the Mekedatu dam and the delta districts would be deserted if the dam was built.