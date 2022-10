சுழன்றடிக்கும் சர்வதேச அரசியல்.! சீக்கிரம் உயரப்போகுது பெட்ரோல், டீசல்! இடியாப்ப சிக்கலில் இந்தியா

Delhi

டெல்லி: பல்வேறு காரணங்களால் இந்தியாவில் வரும் நாட்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர வாய்ப்பு உள்ளதாக வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையைப் பொறுத்து உள்நாட்டில் பெட்ரோல், டீசல் விலை நிர்ணயிக்கப்படும். இந்தாண்டு ஏப்ரல் மாதம் பெட்ரோல், டீசல் விலை உச்சம் தொட்டது.

இருப்பினும், அதன் பிறகு இந்தியாவில் கடந்த 140 நாட்களுக்கு மேலாக பெட்ரோல், டீசல் விலை எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் விற்பனையாகி வருகிறது. இந்த நிலை விரைவில் மாறலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

After freeze for more than 140 days, petrol diesel price might go up: Indian Rupee depreciation might result in petrol diesel price.