கேரளா முதல் டெல்லி வரை, நாடு முழுக்க மழை, வெள்ளம் அதிகரிப்பு.. வெப்பமயமாதல் அல்ல.. வேறு என்ன காரணம்?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: டெல்லியில் 1960க்கு பிறகு அக்டோபர் மாதத்தில், மிக அதிக மழை இப்போது பதிவாகியுள்ளது. பெங்களூரிலும் பல வருடங்களுக்கு பிறகு அக்டோபரில் கன மழை பெய்தது, கேரள வெள்ள சூழ்நிலையை எதிர்கொள்கிறது. இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு பல உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

மேற்கு வங்கத்திலும் வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் பலத்த மழை பெய்துள்ளது.

உலக வெப்பமயமாதல் காரணமாக இவ்வாறு திடீரென்று மழை அதிகரிக்கிறதா என்று சிலர் கருத்துக்களை தெரிவிக்க ஆரம்பித்தனர்.

English summary

Experts opine a combination of factors such as delayed monsoon, development of low-pressure areas at multiple places and reversal of wind-direction have resulted in these rainfall events at several places.