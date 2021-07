"கொங்கு நாடு.." பரபரப்பை கிளப்பிய எல்.முருகன் பயோ டேட்டா! விளக்கம் அளிக்குமா மத்திய அரசு?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: மத்திய அமைச்சராக பதவியேற்ற உள்ள எல் முருகன் பயோடேட்டாவில், அவரது மாவட்டத்தை குறிப்பிடுவதற்கு பதில், கொங்குநாடு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது விவாதங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையில் இன்று மிகப்பெரிய அளவுக்கு விஸ்தரிப்பு நடைபெறுகிறது.

இந்த விரிவாக்கத்தின் போது தமிழ்நாட்டில் இருந்து பாஜக தலைவராக இருக்கும் முருகன் மத்திய அமைச்சர் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

மோடியின் புதிய அமைச்சரவை.. 12 தலித், 8 பழங்குடியினர், 27 ஒபிசி, 11 பெண்கள், 50 வயதுக்கு கீழ் 14 பேர்

English summary

Kongu Nadu is the word mentioned instead of district name, below the bio data of L Murugan who is going to take charge as union cabinet minister.