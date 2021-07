பல கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த மமதாவின் ஒற்றை வார்த்தை..சோனியா உடன் சந்திப்பில் நடந்தது என்ன..பரபர தகவல்

Delhi

டெல்லி: வரும் மக்களவை தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி ஒரே அணியில் இணைக்கும் முயற்சிகளைக் கையில் எடுத்துள்ள மம்தா பானர்ஜி, கூட்டணி தலைமை குறித்து நேற்று பேசியது பல கேள்விகளுக்கு விடையை அளித்துள்ளது.

நாட்டில் பெரும் போராட்டத்திற்குப் பிறகு கொரோனா பரவல் இப்போது தான் கட்டுக்குள் வந்துள்ள நிலையில், நொடியும் தாமதிக்கலாம் அரசியல் களம் மீண்டும் பரபரப்பாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஆளும் கட்சியை எதிர்த்து அதிமுகவின் போராட்டம் என்றால் தேசியளவில் பாஜகவுக்கு எதிரான மாபெரும் கூட்டணியை அமைக்கும் முயற்சிகள் விறுவிறுவென தொடங்கியுள்ளது.

