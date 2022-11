ஆசையில்லா சாமியாராம்.. ஆடையில்லா பெண்கள் அழகாம்! வாயை விட்டு வாங்கிக் கட்டிக் கொண்ட பாபா ராம்தேவ்!

Delhi

டெல்லி : பிரபல சாமியாரும் பதஞ்சலி நிறுவனத்தின் நிறுவனருமான பாபா ராம்தேவ் 'ஆடையில்லா பெண்கள் அழகு' என்று கூறியது கடும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் டெல்லியை தொடர்ந்து மகராஷ்டிரா மாநில மகளிர் ஆணையம் இது குறித்து உரிய விளக்கம் அளிக்குமாறு பாபா ராம்தேவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. சர்ச்சைக்கு பெயர் போன பாபா ராம்தேவை கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

அரியானா மாநிலம் மகேந்திர நகர் மாவட்டத்தில் அளிப்பூர் எனும் கிராமத்தில் பிறந்த ராமகிருஷ்ண யாதவ், அதன் பின்னர் தனது பெயரை பாபா ராம்தேவ் என்று மாற்றிக் கொண்டு சாமியாராக மாறினார்.

காவி உடை அணிந்து துறவறம் மேற்கொண்ட அவர் பதஞ்சலி யோகா மூலம் இலவச யோகா பயிற்சி அளித்து வந்தார். தொடர்ந்து திவ்யா யோக் மந்திர் ட்ரஸ்ட் என்ற அமைப்பை தொடங்கிய அவர் யோகா பயிற்சி அளித்து வந்தார்.

