விதவித ஆடையில் கேமரா முன் போஸ்.. பிரதமர் மோடியின் பலவீனத்தை அறிந்து சீனா அட்டாக்.. விடாத சு.சாமி!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுப்பதும், விதவிதமாக ஆடைகள் அணிந்து கொள்வதிலும் பிரதமர் மோடி ஆர்வமாக இருக்கிறார். பிரதமர் மோடியின் இந்த பலவீனத்தை 2018 சந்திப்பில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் அறிந்து கொண்டு எல்லையில் அட்டாக் செய்து வருகிறார் என பாஜகவின் மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணியன் சாமி கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

இந்தியா -சீனா இடையே தொடர்ந்து எல்லை பிரச்சனை இருந்து வருகிறது. இந்தியாவின் நிலப்பரப்புகளை ஆக்கிரமிக்கும் முனைப்பில் சீனா எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டின் அருகே மோதி வருகிறது. சமீப காலமாக மோதல் இல்லாமல் இருந்தது.

கடந்த 2020ல் லடாக் எல்லையில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்தியா-சீனா வீரர்கள் மோதிக்கொண்டனர். அதன்பிறகு தற்போது மீண்டும் இருநாட்டு ராணுவ வீரர்கள் மோதி கொண்டுள்ளனர்.

ஓட்டு போட சொன்னேன் போட்டீங்களா? கடுப்பான ’நாட்டாமை’! மூச்சு முட்ட ரம்மிக்கு முட்டு கொடுக்கும் சரத்!

English summary

PM Modi is fond of posing for photos and wearing different clothes. A senior leader of BJP, Subramanian Swamy, said that the Chinese President Xi Jinping has known this weakness of Prime Minister Modi and is attacking the border in the 2018 meeting.