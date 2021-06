மோடி வீட்டுக்கு போன யோகி ஆதித்யநாத்.. 1 மணி நேரம் அனல் பறந்த ஆலோசனை.. பர்த் டே உள்ளிட்ட சர்ச்சை ஓவர்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேச மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உடன், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கருத்துவேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக பரபரப்புத் தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருந்த நிலையில் டெல்லியில் மோடியை அவரது இல்லத்தில் யோகி ஆதித்யநாத் இன்று சந்தித்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. எனவே தற்போது முதல்வராக உள்ள யோகி ஆதித்யநாத்திற்கு எதிராக பாஜகவிற்குள் ஒரு கோஷ்டி செயல்பட ஆரம்பித்துள்ளது.

24/7 முகாம்.. செப்டம்பருக்குள் 70 கோடி பேருக்கு வேக்சின் முதல் டோஸ்.. நிதியமைச்சகம் நம்பிக்கை

அடுத்த சட்டசபை தேர்தலின்போது வேறு முதல்வர் வேட்பாளரை முன்னிறுத்தலாமா என்று அவர்கள் ஆலோசனை கூறத் தொடங்கியுள்ளனர். போதாத குறைக்கு கொரோனா நோய்த்தொற்றை யோகி ஆதித்யநாத் சிறப்பாக கையாளவில்லை, கங்கை நதியில் நோயாளிகள் பிணங்கள் மிதந்து சென்றதால் அரசுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்பட்டு உள்ளது என்பது போன்ற சர்ச்சைகள் அவரைச் சுற்றி வளைத்துள்ளன. யோகி ஆதித்யநாத் தாகூர் சமூகத்துக்கு அதிகம் ஆதரவுடன் செயல்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு நிலவுகிறது.

English summary

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath has made prime minister Narendra Modi in his residence in Delhi this meeting lasted for more than an hour.