தடை போட ஐடியா கேட்கும் ஒரே முதல்வர் ஸ்டாலின் தான்! போகிற போக்கில் போட்டு தாக்கிய எடப்பாடி? என்னவாம்?

Dharmapuri

oi-Rajkumar R

தருமபுரி : பல உயிர்களை பலி கொண்ட ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டிய நிலையில், ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு தடை விதிப்பதற்காக மக்களிடம் கருத்துக் கூட்டம் நடத்தும் ஒரே முதல்வர் இந்தியாவிலேயே தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தான் என தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஒற்றை தலைமை விவகாரம் அதிமுகவில் எரிமலையாய் வெடித்துள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக அடுத்தடுத்து சட்ட போராட்டங்கள் அறிக்கைகள் நிர்வாகிகள் நியமனம் என நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறார் ஓ பன்னீர்செல்வம்.

ஆனால் அதனை எல்லாம் கண்டுகொள்ளாத எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியதோடு தற்போது திடீரென தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

எங்க ஏரியாவில் ஆட்டமா? உங்க ஏரியாவில் என்ன நடக்குதுனு பாருங்க! அட்டாக்கை ஆரம்பித்த எடப்பாடி & கோ..!

English summary

Opposition Leader of Tamil Nadu Edappadi Palanichamy has strongly criticized that Tamil Nadu Chief Minister Stalin is the only Chief Minister in India who is holding an opinion meeting with people to ban online gambling, which has claimed many lives.