அறநிலைய துறை.. முந்தி பருப்பு, மினரல் வாட்டர் என சொகுசு வாழ்க்கை! விட்டு விளாசும் பொன்.மாணிக்கவேல்

Dharmapuri

oi-Vigneshkumar

தர்மபுரி: உலக சிவனடியார்கள் திருக்கூட்ட முப்பெரும் விழா என்ற ஆன்மிக நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஓய்வு பெற்ற போலீஸ் அதிகாரி பொன்.மாணிக்கவேல் அறநிலையத் துறை குறித்து புகார் தெரிவித்தார்.

அறநிலைய துறை.. முந்தி பருப்பு, மினரல் வாட்டர் என சொகுசு வாழ்க்கை - பொன்.மாணிக்கவேல்

தருமபுரியில் தனியார் திருமண மண்டபம் ஒன்றில் தருமபுரி மாவட்ட, உலக சிவனடியார்கள் திருக்கூட்ட முப்பெரும் விழா என்ற ஆன்மீகம் தொடர்பான நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை ஐ.ஜியாக பணியாற்றிய பொன் மாணிக்கவேல் கலந்து கொண்டார்.

மாயமான ஐஜி பொன் மாணிக்கவேலின் துப்பாக்கி! 8 தோட்டா வேற இருந்துச்சாம்..! ஓடும் ரயிலில் பரபர சம்பவம்.!

English summary

Pon Manickavel says statues need to be placed in temple, not in museum: (அறநிலையத்துறை குறித்து பொன் மாணிக்கவேல் குற்றச்சாட்டு) Pon Manickavel about one year of DMK rule.