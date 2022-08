ஆரம்பிக்கலாங்களா.. 2000 ஆடு, 5000 கோழி..! மணமணத்த முத்தழகுபட்டி! சாதி மதமில்லாமல் கூடிய மக்கள்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் முத்தழகுபட்டியில் உள்ள 300 ஆண்டுகள் பழமையான புனித செபஸ்தியார் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு 2000 ஆடுகள், 5000 கோழிகள் ஒன்றாக சமைத்து ஒரு லட்சம் பேருக்கு அன்னதானமாக வழங்கப்பட்டது.

திண்டுக்கல் முத்தழகுபட்டியில் பழமையான புனித செபாஸ்தியார் கோவில் உள்ளது. இங்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி மாதத்தில் திருவிழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.

கடந்த 31ஆம் தேதி துவங்கிய திருவிழா வருகின்ற 3ம் தேதி வரை 4 நாட்கள் நடைபெறும். இந்த ஆலயம் 300 ஆண்டுகள் பழமையானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

2000 goats and 5000 chickens were cooked together and served as alms to one lakh people on the occasion of the 300-year-old St. Sebastian temple festival in Dindigul Muttazhagupatti.