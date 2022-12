திண்டுக்கல் டூ பத்தினம்திட்டா.. பசியுடன் 300 கிமீ நடந்த நபர்.. பின்னணியில் கலங்க வைக்கும் காரணம்!

Dindigul

oi-Halley Karthik

திண்டுக்கல்: கேரளாவை நேர்ந்த நபர் திண்டுக்கல்லில் இருந்து பசியுடன் சுமார் 300 கி.மீ வரை நடந்தே தனது வீட்டை சென்று சேர்ந்திருக்கிறார்.

கேரளாவின் பத்தனம்திட்டாவை சேர்ந்தவர் அனில். இவரிடம் செல்போன் கிடையாது. அதேநேரம் தன்னுடைய வீட்டில் உள்ளவர்களின் தொலைப்பேசி எண்களோ அல்லது நண்பர்களின் தொலைப்பேசி எண்களோ இவருக்கு தெரியாது.

இந்நிலையில் ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு நர்சிங் கல்லூரியில் தனது மருமகளை சேர்த்துவிட குடும்பத்தினருடன் சென்றிருக்கிறார்.

English summary

The person who happened to Kerala missed the train in Dindigul and walked about 300 km to reach his home hungry.