சாலையோரம் சாக்குமூட்டை.. சடலமாகக் கிடந்த பாண்டிஸ்வரி! குறுக்கே வந்த கெளசிக்! வெலவெலத்த வேடந்தூர்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் அருகே கள்ளக் காதலியை கொலை செய்து சாக்குமூட்டையில் கட்டி சடலத்தை வீசி சென்ற கள்ளக்காதலன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் பூலாங்குளம் என்ற பகுதியில் சாக்குமூட்டையில் ரத்த காயங்களுடன் பெண் சடலம் ஒன்று இருப்பதாக வேடசந்தூர் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து வேடசந்தூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். அதில் சடலமாக கிடந்தவர் கீழதிப்பம்பட்டியை சேர்ந்த பாண்டீஸ்வரி என்பது தெரியவந்தது.

English summary

The arrest of a lover who killed his girlfriend near Dindigul and threw her body in a sack has caused a great stir and shock.