பைபாஸில் காரை மறித்த மர்மநபர்கள்! மாஜி எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் கார் கண்ணாடி உடைப்பு! கவுன்சிலர் கடத்தல்?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் சென்ற கார் கண்ணாடியை உடைத்த மர்ம நபர்கள், காரிலிருந்த கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்டவரை கடத்திச் சென்றதாக பரபரப்பு புகார் எழுந்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்டு இருந்தது.

மாவட்ட கவுன்சில் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் திமுக தரப்பு வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக அதிமுக கவுன்சிலர் கைது செய்ய முயல்வதாக ஏற்கனவே முன்னால் அமைச்சர் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் தலைமையிலான அதிமுகவினர் புகார் அளித்திருந்தனர்.

English summary

There has been a sensational complaint that the mysterious persons broke the glass of the car of AIADMK former minister MR Vijayabaskar on the Karur National Highway near Vedasandur in Dindigul district and abducted the candidate for the post of Panchayat vice chairman of Karur district from the car.