தீவிரவாதிகள் உள்ளே புகுந்துட்டாங்க.. எங்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை! பகீர் கிளப்பிய பாஜக வேலூர் இப்ராஹிம்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : காஷ்மீருக்கு அடுத்து தமிழகத்தில் தீவிரவாதி சக்திகள் ஊடுறுவியுள்ளனர் எனவும், இந்துத்துவ தத்துவத்தை பேசும் எங்களை போன்ற தலைவர்களின் உயிருக்கு அச்சுறுத்த இருப்பதாக பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு நிர்வாகியான வேலூர் இப்ராஹிம் கூறியுள்ளார்.

திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட பாஜக சார்பில் பாஜகவின் சிறுபான்மை பிரிவு நிர்வாகிகள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் திண்டுக்கல் கரூர் சாலையில் உள்ள மாவட்ட கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

திண்டுக்கல் மாவட்ட பாஜக தலைவர் தனபாலன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

முக தசை சிதைவு நோய்..சிறுமி தான்யாவிற்கு 8 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை..பழைய முகம்..அம்மா ஆனந்த கண்ணீர்

English summary

After Kashmir, extremist forces have infiltrated in Tamil Nadu and there is a threat to the lives of leaders like us who speak Hindu philosophy, said BJP minority wing executive Velur Ibrahim.