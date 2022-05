”சின்னதம்பி” யானை ! காட்டுக்குள்ள, கூண்டுக்குள்ள பார்த்திருக்கீங்க! கும்கியா பார்த்துருக்கீங்களா?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : கோவையின் செல்லப்பிள்ளையாக இருந்த சின்னத்தம்பி காட்டு யானை தற்போது கும்கியாக மாறி, தற்போது திண்டுக்கல் கன்னிவாடி பகுதியில் அட்டகாசம் செய்து வரும் காட்டு யானையினை விரட்டும் முதல் பணியில் களமிறங்கியுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கோவையின் ஹாட் டாப்பிக்காக இருந்தவர் தான் சின்னத்தம்பி.கோவையின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவரங்களில் படுச்சுட்டியாக வலம் வந்தவன் சின்னத்தம்பி.

திரைப்படங்களில் பார்க்கும் யானைகளை போல் சுட்டித்தனமாக சேட்டைகளை செய்து கொண்டு தன்னனுடைய நிலப்பரப்பில் ராஜாவாக வலம் வந்தான். சின்னத்தம்பியின் தோழனாக வலம் வந்தவன் விநாயகன்.

English summary

Chinnathambi, the pet elephant of Coimbatore, has now turned into a kumki and is in the process of chasing the wild elephant that is currently roaming in the Kannivadi area of Dindigul.