விஜய் சார் நீங்களா.. டூப் விஜயை களத்தில் இறக்கி லைக்ஸ் வாங்கிய வேட்பாளர்.. கப்பு முக்கியம் பிகிலு..!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி காண வாக்குப்பதிவு தேதி நெருங்கி வரும் நிலையில் திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த விஜய் மக்கள் இயக்க வேட்பாளர் ஒருவர், நடிகர் விஜயை போலவே இருக்கும் டிக் டாக் பிரபலத்தை வைத்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வாக்காளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார்

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

தகாத உறவுக்கு இடையூறு.. கூலிப்படை மூலம்

தமிழகத்தில் தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவும், எதிர்க் கட்சியாக உள்ள அதிமுகவும் நடைபெற உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க தயாராகி வருகின்றன. குறிப்பாக மாநகராட்சிகள், முக்கிய நகராட்சிகளை கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் போட்டா போட்டி நிலவுகிறது.

English summary

As the polling date draws near to see the date of the urban local body elections, a Vijay People's Movement candidate from Dindigul is campaigning with a tik-tok celebrity similar to actor Vijay to attract the attention of voters.