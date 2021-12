திமுக ஆட்சியில் எங்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லை... குமுறும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்

Dindigul

திண்டுக்கல்: திமுக ஆட்சியில் முன்னாள் அமைச்சருக்கே பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் , சாதாரண பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி தான் என முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக வழிகாட்டுதல் குழு உறுப்பினருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கோதவாடி குளம் நேற்று நிரம்பியதை அடுத்து வருண பகவானுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக, குளத்தின் கரையில் உள்ள அம்மன் கோயிலில் 101 பெண்கள் பொங்கல் வைத்து சாமி கும்பிடும் நிகழ்ச்சியில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது அவர் மீது தாக்குதல் நடந்ததாகவும், அவமரியாதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியானது. இதற்கு அதிமுகவினர் கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்துள்ள நிலையில், போலீசார் விசாரணை மேற் கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

Dindigul Srinivasan, a former minister and a member of the AIADMK steering committee, has said that if the former minister has no security in the DMK regime, then the safety of the general public is in question.