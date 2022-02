“வலிமை” டிக்கெட் 1000 ரூபாயா..? தியேட்டர் வாசலில் அஜித் ரசிகர்கள் போராட்டம்..மேலாளரை தாக்க முயற்சி.!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : நடிகர் அஜித் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள "வலிமை" திரைப்படத்திற்கான ரசிகர் ஷோவிற்கான டிக்கெட்டுகளுக்கு திண்டுக்கல் ராஜேந்திரா திரையரங்க நிர்வாகம் அதிக தொகை கேட்பதாக கூறி ரசிகர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், தியேட்டர் மேலாளரை தாக்க முயன்றதாகவும், இதனால் காவல்துறையினருக்கும் ரசிகர்களுக்கும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

போனி கபூர் தயாரிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித்குமார் நடிப்பில் தயாரிக்கப்பட்ட வலிமை திரைப்படம் இம்மாதம் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

நீண்ட காலமாக தயாரிப்பில் இருந்த இந்தப் படம் பல கட்ட இழுபறிக்குப் பிறகு வரும் 24ஆம் தேதி வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னதாக கிரிக்கெட் போட்டிகள் தொடங்கி முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி வரை வலிமை அப்டேட் கேட்டு ரசிகர்கள் நச்சரித்தது ஊர் அறிந்த செய்தி.

English summary

Dindigul Rajendra Theater management has demanded a higher price for tickets for a fan show for the upcoming film 'Valaimai' starring actor Ajith, as the fans struggled and tried to attack the theater manager, thus pushing the police and the fans.