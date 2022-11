வைர கவசமே கொடுக்கலாமே! ஓபிஎஸ் தேவரின் வாரிசா? வெள்ளிக் கவசத்தை யார் கேட்டது? கொந்தளித்த அதிமுக மாஜி!

Dindigul

திண்டுக்கல் : ஓ.பன்னீர்செல்வம் தான் திருடிய பணத்தில் வைரத்திலேயே கவசம் அளிக்கலாம் ஆனால் அதைவிட கேவலமாக உங்களிடம் யார் வெள்ளிக்கவசம் கேட்டது என திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவின் 51 ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா பொதுக்கூட்டம் திண்டுக்கல் பழனி சாலையில் திண்டுக்கல் மேற்கு ஒன்றிய அதிமுக கழக செயலாளர் ராஜசேகரன் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக அதிமுக கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளர் திரைப்பட நடிகை விந்தியா மற்றும் திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் அதிமுகவின் பொருளாளருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

