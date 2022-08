அதிமுக பிரேக் இல்லா வண்டி.. அப்படியே தான் ஓடுது! கடைசியில் ஆக்சிடெண்ட் தான் ஆகும்! கிண்டலடித்த ஐ.பி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : அதிமுக அரசு பிரேக் இல்லாத வண்டி கடந்த 10 வருடங்களாக அப்படித்தான் ஓடிக் கொண்டிருந்தது. கடைசியில் விபத்தில் தான் போய் முடியும் என தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆத்தூர் ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு புதிதாக ரூ 3 கோடி செலவில் கட்டிடம் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை இன்று 03.08.22 நடைபெற்றது இதில் தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பி பெரியசாமி கலந்து கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில்," தமிழக முதல்வர் ஆத்தூர் ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு மூன்று கோடி செலவில் கட்டிடம் கட்ட நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளார். எந்த ஒரு திட்டமாக இருந்தாலும் அது பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில் தளபதியின் அரசு முனைப்பாக உள்ளது.

தமிழகம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டால்.. அங்கேயும் திமுக ஆட்சிதான்.. ஐ.பெரியசாமி அதிரடி!

English summary

The AIADMK government was running without brakes like that for the last 10 years. Tamil Nadu Cooperatives Minister I. Periyasamy has criticized that in the end it will only be an accident.