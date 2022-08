பண்ணை வீடு! 80 காரில் 500 பேரு.. ஓபிஎஸ்சையே மிரள வைத்த பசும்பொன்! அதிர்ந்து போன திண்டுக்கல் அதிமுக!

Dindigul

திண்டுக்கல் ; திண்டுக்கல் மாவட்ட அதிமுக சார்பில் ஒன்றிய செயலாளர்கள் பசும்பொன் ‌, சுப்பிரமணியன் தலைமையில் 80 வாகனங்களில் 500க்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினர் தேனியில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் -ஐ சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் ஆரம்பத்தில் அதிர்ஷ்டமும் ஆதரவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு இருந்தாலும் திடீரென மாறிய அரசியல் காலநிலையால் தற்போது அதிர்ஷ்ட காற்று ஓபிஎஸ் பக்கம் வீசி இருக்கிறது.

ஆதரவாளர்கள் எண்ணிக்கை சரிவு, மாவட்டச் செயலாளர்களின் ஒட்டுமொத்த புறக்கணிப்பு, பொதுக்குழுவில் நடந்த அவமானம் என அடுத்தடுத்து பின்னடைவுகளை சந்தித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி தற்போது மீண்டும் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கிறார்.

On behalf of Dindigul district AIADMK, under the leadership of Union Secretaries Pasumpon and Subramanian, more than 500 AIADMK members in 80 vehicles met AIADMK coordinator OPS in Theni and expressed their support.