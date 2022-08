பார்த்தீங்களா கூட்டத்தை? தென் மண்டலத்தை மிரளவிட்ட எடப்பாடி! ஓபிஎஸ்க்கு பறந்த மெசேஜ்! இவ்வளவு செலவா?

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனிக்கு வந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு நத்தம் விஸ்வநாதன் மற்றும் திண்டுக்கல் சீனிவாசனால் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் இலட்சக்கணக்கில் செலவு செய்து 5000க்கும் மேற்பட்டோர் திரட்டப்பட்டதாகவும் இதனால் ஓபிஎஸ் தரப்பு கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக இருந்த போதும் சரி அதற்கு பின்னதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவராக பதவி ஏற்ற போது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மலை கோயிலில் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்ததில்லை.

சட்டமன்றத் தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்காகவும், கோடை விழா மற்றும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்காக பலமுறை பழனி வந்த போதிலும் ஒருமுறை கூட பழனி மலைக்கோயில் சென்று முருகப்பெருமானை தரிசித்ததில்லை.

English summary

When Edappadi Palaniswamy arrived in Palani in Dindigul district, Natham Viswanathan and Dindigul Srinivasan gave him the biggest welcome ever and more than 5000 people were gathered at the cost of lakhs.