மாந்த்ரீகம்! பசுவை வெட்டி பலி? கலகலத்த காங்கிரஸ் ஆபிஸ்! ஜேசிபியோடு வந்த போலீஸ்! நடந்தது என்ன?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாநகர காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் மாந்திரீகம் செய்து மாடு புதைக்கப்பட்டதாக வீட்டின் உரிமையாளர் புகார் எதிரொலியாக, வருவாய் துறையின் முன்னிலையில் ஜேசிபி எந்திரம் மூலம் தோண்டி எடுத்து எலும்பு மற்றும் சதை பிரேத பரிசோதனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் அருகே ஸ்பென்சர் காம்பவுண்ட் திருவள்ளுவர் 1வது தெருவில் ராஜா முகமது என்பவருக்கு சொந்தமான வீடு உள்ளது.

இந்த வீட்டை மாநகர காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்திற்கு ராஜா முகமது கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வாடகைக்கு விட்டுள்ளார். முறையாக வாடகை கொடுத்து வந்த மாவட்ட தலைவர் துரை மணிகண்டன் கொரோனாவிற்கு பின் சரியாக வாடகை கொடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

அண்ணாமலை அரசியலில் நுனிப்புல் மேயக் கூடாது! இது ஆரோக்யமான அரசியலுக்கு அழகல்ல! காங்கிரஸ் புத்திமதி!

English summary

In response to the complaint of the owner of the house that a cow was buried by witchcraft in the Dindigul city Congress party office, the bones and flesh of the cow were dug up by JCP machinery in the presence of the revenue department and taken for post-mortem.