கொடைக்கானல் ட்ரிப் போறீங்களா.. அப்ப இதை கொண்டுபோக மறக்காதீங்க.. மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முக்கிய உத்தரவு

Dindigul

திண்டுக்கல்: தமிழ்நாட்டில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் புகுந்த நேரத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த மாத தொடக்கத்தில் பாதிப்பு 700-க்குள் இருந்த நிலையில் தற்போது பாதிப்பு 7,000-ஐ நெருங்கி விட்டது.

சென்னையில் கொரோனா 2-வது அலையை விட.. 3-வது அலை மிக அதிவேகம்.. டேட்டாவுடன் விளக்கும் விஜயானந்த்

ஆக்டிவ் கேஸ்கள் தொடர்ந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையின் நிலை மிக மிக மோசமாக உள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தொற்று கிடுகிடுவென உச்சத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது கொரோனா.

English summary

Tourists visiting Kodaikanal are required to be vaccinated with two doses. They will only be allowed inside if they show the authorities a two-dose vaccination certificate. Tourists can visit Ooty, Kodaikanal, Yelagiri and Kanyakumari