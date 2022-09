மோடியை எதிர்த்தீங்கல்ல.. இப்போ பாருங்க.. ராகுலுக்கு கோபேக் சொல்வோம்.. அர்ஜுன் சம்பத் கொந்தளிப்பு

Dindigul

oi-Yogeshwaran Moorthi

திண்டுக்கல்: தமிழ்நாடு திராவிட பூமி அல்ல, இது தேசிய பூமி என்பதை விரைவில் நிரூபிப்போம் என்று இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒவ்வொரு முறையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ்நாடு வரும்போது, பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளால் ட்விட்டரி கோ பேக் மோடி என்ற ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்டாகும். அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, ஒருமுறை திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் சார்பாக விமான நிலையம் தொடங்கி, ஐஐடி வளாகம் வரை கோ பேக் மோடி என்று கோஷமிடப்பட்டது.

அதுமட்டுமல்லாமல் பிரதமர் மோடியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வானில் கறுப்பு பலூன்கள் பறக்கவிடப்பட்டன. இந்த எதிர்ப்பு ஆயுதத்தை அண்மைக் காலமாக பாஜக மற்றும் அதன் ஆதரவு அமைப்புகள் கையில் எடுத்துள்ளன. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கோவை சென்றபோது கோ பேக் ஸ்டாலின் என்று ட்விட்டரில் ட்ரெண்டானது.

இந்த நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநியில் நடைபெற்ற விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தை இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் இன்று தொடங்கி வைத்தார். இந்த ஊர்வலத்தில் ஏராளமான விநாயகர் சிலைகள் கொண்டு வரப்பட்டன. அதேபோல் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

Hindu People's Party leader Arjun Sampath said that we will soon prove that Tamil Nadu is not a Dravidian land, it is a national land. Also he says, We will Trend Go Back Rahul, while Rahul Gandhi come to Kanniyakumari.