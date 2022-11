ஜொலி ஜொலித்த புர்ஜ் கலிபா.. "ஹேப்பி பர்த்டே.." 4வது வருடமாக வண்ணமயமான வாசகம்.. யாருக்காக தெரியுமா?

Dubai

oi-Mani Singh S

துபாய்: பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கானின் பிறந்தநாளையொட்டி, உலகின் மிக உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலிபாவில் அவரது புகைப்படங்கள் வண்ணமயமாக ஒளிரவிடப்பட்டது. தொடர்ந்து 4-வது ஆண்டாக துபாய் புர்ஜ் கலிபாவில் அவரது படம் ஒளிரவிடப்பட்டது.

உலகிலேயே உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலிபா துபாயில் உள்ளது. இந்த கட்டிடம் 828 மீட்டர் உயரம் கொண்டது.

அதாவது 2 ஆயிரத்து 717 அடி உயரம் கொண்ட இந்த கட்டிடத்தில் முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்து அவ்வப்போது மிளிரவிடப்படும்.

என் மகன் என்ன பாவம் பண்ணான்? கிரிமினல் மாதிரி நடத்துனாங்க.. வேதனையில் பொங்கிய ஷாருக்கான்!

English summary

On the occasion of Bollywood actor Shah Rukh Khan's birthday, his photos were illuminated in colorful light at the world's tallest building, Burj Khalifa. For the 4th year in a row, his film has been screened at Dubai's Burj Khalifa.