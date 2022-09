பேட்டை தூக்கிக்கிட்டு அடிக்க பாய்ந்த வீரர்! சேரை வீசி தாக்கிய பேன்ஸ்.. "அந்த" காரணம்! நடந்தது என்ன?

Dubai

oi-Shyamsundar I

துபாய்: 2022 ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேற்று பாகிஸ்தான் - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையில் நடந்த போட்டியில் நடைபெற்ற சில சம்பவங்கள் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் அதிரடியாக ஆடி வரும் பாகிஸ்தான் அணி இந்த முறை பைனல் சென்றுள்ளது. தொடக்கத்தில் இருந்து சுவாரசியமாக சென்ற ஆட்டத்தில் கடைசி ஓவரில் பாகிஸ்தான் திரில் வெற்றி பெற்றது.

பாகிஸ்தான் போன்ற அணியை எப்படி டிபன்ஸ் செய்ய வேண்டும், எப்படி கடைசி நொடி வரை விக்கெட் எடுத்து அணியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று பாடம் எடுத்தது ஆப்கானிஸ்தான் அணி.

பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக என்ன மாதிரியான பவுலிங் வியூகத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று குறைந்த ஸ்கோர் மேட்சிலேயே நேற்று ஆப்கானிஸ்தான் பாடம் எடுத்தது.

“அதிசயம்” நடக்கலாம்! ஆசிய கோப்பையில் இந்தியாவுக்கு “கடைசி சான்ஸ்”! எல்லாம் ஆப்கானிஸ்தான் கையில்

English summary

Asia Cup 2022: What happened between Pakistan and Afghanistan during the match? What is the reason behind the fight?