இதுதான் தோனி.. யாருக்கு வேண்டும் பணம்.. ஒரு பைசா கூட வாங்காத 'மென்டர்'.. நெகிழும் கங்குலி

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இந்திய டி20 கிரிக்கெட் அணிக்கு மென்டர் பதவியேற்க தோனி பிசிசிஐயிடம் ஊதியம் பெறவில்லை என்று சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார்.

அக்டோபர் 17ம் தேதி முதல், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் ஓமனில், 20 ஓவர் உலக கோப்பை போட்டி நடைபெற உள்ளது.

இந்த உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடருக்கான இந்திய அணிக்கு ஆலோசகராக தோனி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Former captain Mahendra Singh Dhoni will not charge any fee for mentoring the Indian cricket team during this month's T20 world cup, says Sourav Ganguly told PTI.