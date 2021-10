நியூசிலாந்து டாஸ் வென்றால், இந்திய ரசிகர்கள் டிவியை ஆப் செய்ய வேண்டியதுதானா? எமிரேட்சில் ஏன் இப்படி?

Dubai

துபாய்: ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இங்கு ஒரு விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது.

ஸ்காட்லாந்து vs ஆப்கானிஸ்தான் போட்டியை தவிர்த்து விட்டால், எஞ்சிய ஆட்டம் டாஸ் வெல்லும் அணி அல்லது சேஸிங் செய்யும் அணியால் மட்டுமே வெல்லப்பட்டுள்ளது.

டாஸ் வென்ற அணிகள், எதிரணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தால் அவ்வளவுதான். அப்போதே, சேஸிங் செய்யப்போகும் அணி வெல்வது உறுதி என்று ரசிகர்கள் டிவிஐ ஆப் செய்து விடலாம்.

The T20 World Cup series is being held in the United Arab Emirates. Here's one thing going on over and over again. With the exception of Scotland vs Afghanistan, the rest of the game is won only by the toss-winning team or the chasing team.