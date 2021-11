நியூசிலாந்து-இங்கிலாந்து அரையிறுதியில் ஆட்டத்தையே மாற்றிய அந்த மொமண்ட்! 3 ஓவரில் விளாசிய 57 ரன்கள்

Dubai

துபாய்: இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 20 ஓவர்

உலக கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டியில் முக்கியமான நேரத்தில் போட்டியை இங்கிலாந்து பக்கம் மாற்றினார் மொயீன் அலி. ஆனால், நியூசிலாந்து அணி சிறப்பாக பேட்டிங் செய்து வெற்றியை வசப்படுத்தி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்று விட்டது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக ஐபிஎல் தொடரில் ஆடிவரும் மொயீன் அலி, அரபு எமிரேட்ஸில் நடைபெற்ற இரண்டாவது கட்ட ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை அணிக்கு சிறப்பாக ஆடினார்.

அதே ஆட்டத்திறனை இங்கிலாந்து அணிக்காகவும் இன்று அவர் காட்டி முக்கியமான நேரத்தில் வேறு பக்கம் திசை திருப்பி நியூசிலாந்தை திணற வைத்தார். இதற்கு முன்பு டி20 உலக கோப்பை நாக்அவுட் கட்டங்களில் நியூசிலாந்து 2 முறை கால் வைத்து இருமுறையும் தோற்றது. இங்கிலாந்து 4 முறை கால் வைத்து, 3 முறை வென்றிருந்தது. முக்கிய கட்டங்களில் நியூசிலாந்துக்கு இருக்கும் இந்த சறுக்கலை, இன்றைய போட்டியில் வெளிக் கொண்டுவரவும் மொயின் அலியின் அந்த ஆட்டம் உதவியது. ஆனால் நியூசிலாந்து அணியும் பதிலுக்கு பக்காவாக பேட் செய்து மொயீன் அலிக்கு பதிலடி கொடுத்து விட்டனர்.

England vs New Zealand match: How New Zealand won the match against England in the T20 world cup 2021 semi final despite Moeen Ali scored half century? Here is the detail.