எச்சரிக்கை.. "என்சிஏ" ட்ரில்லை கையில் எடுத்த இந்திய அணி.. இனி "பனி" எல்லாம் பக்கத்துலேயே வர முடியாது

Dubai

oi-Shyamsundar I

துபாய்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி 20 உலகக் கோப்பை போட்டிக்காக இந்திய அணி பவுலர்கள் வித்தியாசமான பயிற்சி ஒன்றை கையில் எடுத்துள்ளனர்.

2021 உலகக் கோப்பை டி 20 தொடர் ஐக்கிய அமீரகத்தில் நடப்பதால் மொத்தமாக ஆட்டத்தின் போக்கே மாறியுள்ளது. இதுவரை நடந்த பெரும்பாலான போட்டியிலும் இரண்டாவது பவுலிங் செய்த அணி வெற்றிபெறவில்லை. சேசிங் செய்த அணிதான் தொடர்ந்து வென்று வருகிறது. ஆப்கானிஸ்தான் ஸ்காட்லாந்து மேட்ச் தவிர அனைத்திலும் இதுதான் ரிசல்ட்.

நேற்று நடந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் இதேதான் நடந்தது. இதற்கு காரணம் மைதானத்தில் நேரம் செல்ல செல்ல பெய்ய கூடிய பனிப்பொழிவு. அதிக அளவு பனி காரணமாக இரண்டாவது இன்னிங்சில் பவுலிங் செய்வது கஷ்டம் ஆகியுள்ளது.

English summary

India vs NZ match in the T20 world cup: How Men in Blue will tackle the dew in the ground that affected bowling.