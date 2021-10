"உள்ளே வராதீங்க".. சிஎஸ்கே மேட்சுக்கு முன் வார்னரை திருப்பி அனுப்பிய அணி நிர்வாகம்? உண்மை என்ன?

Dubai

oi-Shyamsundar I

துபாய்: நேற்று சிஎஸ்கே போட்டிக்கு முன்பாக டேவிட் வார்னர் ஹைதராபாத் அணி மூலம் ஹோட்டலுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

ஹைதராபாத் அணிக்கும் மூத்த வீரர் டேவிட் வார்னருக்கும் இடையிலான மோதல் வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிய தொடங்கி உள்ளது. ஐபிஎல் 2021 தொடரின் முதல் பாதியில் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து வார்னர் நீக்கப்பட்டார். வார்னருக்கும் அணி நிர்வாகத்திற்கும் இடையில் 11 பேர் கொண்ட அணியை தேர்வு செய்வதில் மோதல் ஏற்பட்டது.

இன்னொரு பக்கம் ஹைதராபாத் அணியும் வரிசையாக போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி வந்தது. இதன் காரணமாக டேவிட் வார்னரை கேப்டன்சியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு வில்லியம்சனை ஹைதராபாத் அணி கேப்டனாக நியமித்தது.

