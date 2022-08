தேசியக் கொடியை வாங்க மறுத்த ஜெய் ஷா.. எழுந்த விமர்சனங்கள்! "மேட்டரே வேற.." ஆதரவாக வரும் பாஜகவினர்

Dubai

துபாய்: இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு பின் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பிசிசிஐ செயலாளரும், மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா மகனுமான ஜெய் ஷா, தேசியக் கொடியை வாங்க மறுத்துள்ள சம்பவத்திற்கு எதிர்க்கட்சி பிரமுகர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

நடப்பு ஆண்டு ஆசிய கோப்பை தொடரின் 2வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி துபாயில் நேற்று இரவு நடைபெற்றது. உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்த இந்தியா- பாகிஸ்தான் அணிகள் அந்த போட்டியில் மோதியதால், போட்டி மீது எக்கச்சக்கமாக எதிர்பார்ப்பு எகிறியது. இதில் டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்த இந்திய அணி, ரிஷப் பன்ட்-க்கு பதில் தினேஷ் கார்த்திக்கை களத்தில் இறக்கியது.

முதலில் பேட் செய்த பாகிஸ்தான் அணி, ஒரு பந்து மீதம் இருக்கையில் 10 விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 147 ரன்களை எடுத்தது. அதிகபட்சமாக தொடக்க வீரர் ரிஸ்வான் 43 ரன்களை எடுத்தார். இந்திய அணியின் புவனேஷ்வர் குமார் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

(தேசிய கொடியை வாங்க மறுத்த ஜெய் ஷா ) Union home minister Amit Shah’s son Jay Shah who is the secretary of the BCCI landed into controversy after he refused to hold the Tricolour during the India vs Pakistan match of Asia Cup 2022.