கிறிஸ் கெயில், பொல்லார்ட், டி வில்லியர்ஸ் செய்ய முடியாத சாதனை.. இது 'பினிஷர்' தோனியின் ருத்ரதாண்டவம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: தி கிங் ஆப் பினிஷர், என்றால் அந்த பட்டம் சிஎஸ்கே கேப்டன் தோனிக்கு ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும். ஆம்.. கிறிஸ் கெயில், பொல்லார்ட், ஏபி டிவில்லியர்ஸ் போன்ற காட்டடி மன்னர்கள் செய்ய முடியாத ஒரு அதிரடி சாதனையை பதிவு செய்துள்ளார் கேப்டன் கூல்.

20 ஓவர் கிரிக்கெட் என்றாலே, சிக்சருக்குதான் அங்கே அதிக மதிப்பு. அதிக சிக்சர் அடிப்பவரே அங்கு தலைவன். ஐபிஎல் வரலாற்றை பொறுத்தளவில், அதிக சிக்சர்கள் விளாசி போணியை ஆரம்பித்து வைத்தது வீரேந்திர சேவாக் என்றால், முடித்து வைப்பது என்னவோ தோனிதான்.

என்ன புரியவில்லையா.. விஷயம் இதுதான்.

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த வீடு வீடாக வரப்போகும் பெங்களூர் மாநகராட்சி ஊழியர்கள்.. 100% இலக்கு!

English summary

50th six for MS Dhoni in 20th over: The King of Finisher, is a title best suited to CSK Captain MK Dhoni. Yes .. Captain Cool has recorded 50 sixes in 20th over which Chris Gayle, Pollard, AB de Villiers could not do.