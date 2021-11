பாகிஸ்தான் vs ஆஸ்திரேலியா: உலக கோப்பை அரையிறுதியில் வெற்றி யாருக்கு? லாரா கணிப்பு இதுதான்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: 20 ஓவர் உலக கோப்பை அரையிறுதி போட்டியில் இன்று ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன.

நடப்பு உலக கோப்பை தொடரில் மிகச் சிறப்பாக ஆடி வரும் இந்த இரண்டு அணிகளில் யார் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது பற்றி ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

சென்னையில் அதிகனமழை மாலை 6 மணி வரை விமானங்கள் வராது என அறிவிப்பு

இதற்கு முன்பு, இவ்விரு அணிகளும் சந்தித்துக்கொண்ட போட்டிகளின் வெற்றி சதவீதமாக இருக்கட்டும், இந்த உலக கோப்பை செயல்பாடாக இருக்கட்டும், இரண்டிலுமே பாகிஸ்தான் அணிக்கு கூடுதல் அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது.

English summary

Aus vs Pak: Brian Lara says, Australia is a very dangerous team. They've got a strong lineup that can beat anyone. But Pakistan has the bowling & batting prowess to keep them at bay & make the finals. Head to Head stats too favoring Pakistan than Australia.