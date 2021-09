ஆர்சிபி திருந்தவேயில்லை.. முதல் விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப் 111, மொத்தம் அடிச்சதோ 156, கலாய்க்கும் மீம்ஸ்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான நேற்றைய ஐபிஎல் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தில் மொத்தமாக சொதப்பித் தள்ளியது தொடர்பான கிண்டல் மீம்ஸ் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக சுற்றிவருகின்றன.

ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் சிஎஸ்கே மற்றும் ஆர்சிபி அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி நேற்று நடைபெற்றது.

பெங்களூர் அணியின் தொடக்க வீரர்களாக கேப்டன் விராட் கோலி மற்றும் தேவதத் படிக்கல் ஆகியோர் களமிறங்கினர் .

English summary

CSK RCB Memes in Tamil: Royal Challengers Bangalore team has scored 90 runs in the first 10 overs and gathered just 66 runs in the last 10 overs which is sparking memes in social media.