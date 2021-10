ஆர்சிபிக்கு எதிராக 3 தப்பான முடிவுகள்.. கோபமடைந்த கோலி.. அம்பயரிடம் சென்று ஆவேச வாக்கு வாதம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: சார்ஜாவில் நேற்று நடைபெற்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் இடையேயான ஐபிஎல் போட்டியில், அம்பயரிடம் ஆர்சிபி கேப்டன் விராட் கோலி கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

வெற்றி பெற்றேயாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் எலிமினேட்டர் சுற்றில் நேற்று இவ்விரு அணிகளும் மோதின.

முதலில் பேட் செய்த விராட் கோலி அணி 138 ரன்களைத்தான் எடுக்க முடிந்தது. இதற்குள் கொல்கத்தாவை கட்டுப்படுத்த கடும் முயற்சிகள் தேவைப்பட்டன. ஆனால் அதற்கு முட்டுக் கட்டை போடுவதை போல இருந்தது அம்பயர் செயல்பாடு.

சீமானுக்கு வேல்முருகன் அட்வைஸ்: ராஜீவ் கொலை வழக்கில் 7 தமிழர் விடுதலைக்கு உபத்திரம் செய்யாதீங்க!

English summary

RCB vs KKR: During the IPL match between Royal Challengers Bangalore and Kolkata Knight Riders in Sharjah yesterday, RCB captain Virat Kohli got into a heated argument with the umpire Virender Sharma.