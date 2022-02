இனி வாட்ஸ்அப்-இல் ஹார்ட் விட்டா ஜெயில் கன்பார்ம்.. காதலர் தினத்தில் வந்த ஷாக் நியூஸ்!

Dubai

oi-Vigneshkumar

துபாய்: வாட்ஸ் அப்பில் ஹார்ட் எமோஜியை அனுப்பி தொந்தரவு செய்வதைச் சவுதி பாலியல் குற்றமாக அறிவித்துள்ளது.

உலகின் பல நாடுகளையும் இணையம் புரட்டிப் போட்டுள்ளது. இணையச் சேவை காரணமாகப் பல நாடுகளில் ஏகப்பட்ட புரட்சிகரமான மாற்றங்கள் நடந்துள்ளன. இவை எல்லாம் நல்ல விஷயம்தான்

ஆனால், அதேநேரம் இணையம் காரணமாக சைபர் குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதுபோன்ற சைபர் குற்றங்களைத் தடுக்க உலக நாடுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன.

English summary

Saudi expert warned public that sending someone a red heart on WhatsApp can land the sender in jail: According to the Saudi law, if the sender was found to be guilty, he could be jailed for two to five years.