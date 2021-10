தோனி கிரேட்.. அஸ்வின் செய்த தப்புக்கு மைதானத்தில் வைத்தே திட்டினார்! 'சம்பவத்தை' போட்டுடைத்த சேவாக்

Dubai

துபாய்: மைதானத்தில் வைத்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் நடந்து கொண்ட விதம் பிடிக்காமல், சிஎஸ்கே கேப்டன் தோனி அவரை திட்டியுள்ளார். இந்த சம்பவத்தை இப்போது வெளிப்படுத்தியுள்ளார் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வீரேந்திர சேவாக்.

கடந்த சில நாட்களாக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகம் பேசப்படும் பெயராக மாறியுள்ளது அஸ்வின்தான். இதற்கு காரணம், அவர் மைதானத்தில் நடந்து கொண்ட விதம்.

டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா அணிகள் இடையே சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டியின்போது, கொல்கத்தா கேப்டன் மோர்கன் மற்றும் அஸ்வின் இடையே மைதானத்தில் வைத்து ஆவேச வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்று.. அஸ்வினை திட்டிய தோனி?.. சேவாக் வெளியிட்ட பின்னணி.. நடந்தது என்ன?

CSK captain Dhoni has scolded Ravichandran Ashwin for not liking his behavior on the cricket field. Former cricketer Virender Sehwag has now revealed the incident. Ashwin has become a much talked about name among cricket fans in the last few days. This is because of the way he behaved on the field.