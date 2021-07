"தோப்புக்கு" எடப்பாடி வைத்த செக்.. உள்ளே வந்தார் செங்கோட்டையன்.. ஈரோடு மாவட்டத்தில் அதிரடி மாற்றம்

Erode

ஈரோடு: கொங்கு மண்டலத்தில் அழுத்தமாக கால்பதிக்க நினைக்கும் திமுகவிற்கு செக் வைப்பதற்காக ஈரோடு புறநகர் மாவட்டம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு, அது இரண்டு முன்னாள் அமைச்சர்கள் வசம் ஒப்படைக்கப் பட்டிருக்கிறது.

நடைபெற்று முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில், கொங்கு மண்டலத்தில் மட்டும் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணியை விட குறைந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

தொடர்ச்சியாக, கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக, அதிமுகவை விட குறைவாகத்தான் வெற்றிகளை பதிவு செய்து வருகிறது. இந்த முறை எப்படியும் இந்த நிலைமையை மாற்றி விட வேண்டும் என்பதில் திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான ஸ்டாலின் உறுதியாக இருக்கிறார்.

AIADMK creating two administrative district in Erode to defeat DMK plans in Kongu region. Edappadi Palaniswami and O Panneer Selvam, who knew that the DMK was targeting the Kongu region, began to move to strengthen the AIADMK. In particular, it is clear from an order issued today that the AIADMK leadership is adamant that Thoppu Venkatachalam should not rise in politics and give way to the DMK in the Erode district.