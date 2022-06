14 வயதில் இருந்தே ஈரோடு சிறுமியிடம் எடுக்கப்பட்ட கருமுட்டைகள்.. விசாரணையில் பரபரக்கும் தகவல்கள்!

Erode

oi-Vishnupriya R

ஈரோடு: சிறுமியிடம் இருந்து 14 வயது முதலே கருமுட்டை எடுக்கப்பட்டது என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம் கைகாட்டி வலசு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவணன் இந்திராணி தம்பதி. இந்த தம்பதியினருக்கு ஒரே மகள். சிறுமிக்கு 4 வயது இருக்கும் போதே சரவணன் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்துவிட்டார்.

இதையடுத்து இந்திராணி, இரண்டாவதாக சையத் அலி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த சிறுமி 12 வயதை எட்டியவுடன் அவருக்கு வளர்ப்பு தந்தையால் பாலியல் துன்புறுத்தல் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.

கருமுட்டை விற்பனை.. வெளிமாநில மருத்துவமனைகளுக்கு தொடர்பு? தோண்ட தோண்ட வரும் திடுக் தகவல்கள்

English summary

Hosur Health department official says that Erode 16 years old girl's ovarian eggs are being sold from at the age of 14.