அடக் கொடுமையே! தினமும் கழிவறையை சுத்தம் செய்த அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள்.. தலைமை ஆசிரியை சஸ்பெண்ட்

Erode

oi-Jackson Singh

ஈரோடு: ஈரோட்டில் அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் பயிலும் சின்னஞ்சிறு சிறார்களை தினமும் கழிவறையை சுத்தம் செய்ய வைத்து கொடுமைப்படுத்தி தலைமை ஆசிரியை சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பள்ளி மாணவர்களை எந்த எடுபிடி வேலைகளுக்கும் பயன்படுத்தக் கூடாது என அரசு உத்தரவிட்டுள்ள போதிலும், ஏதோ வீட்டு வேலைக்காரர்களை போல கழிவறையை சுத்தம் செய்ய வைத்த தலைமை ஆசிரியையை பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர்களும், ஊர் மக்களும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், தலைமறைவாக இருக்கும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியையை விசாரணைக்கு வருமாறு மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The headmistress of a government primary school in Erode has been suspended for focing children by making them clean the toilet every day.