திருட்டு பைக்கிற்கு திருட்டு பெட்ரோல்.. கையும் களவுமாக பிடித்த மக்கள்.. தர்ம அடி வாங்கிய மகேந்திரன்

Erode

oi-Vishnupriya R

ஈரோடு : திருட்டு பைக்கிற்கு திருட்டு பெட்ரோல் போட்ட நபரை கையும் களவுமாக பிடித்த பொதுமக்கள் தர்ம அடி கொடுத்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

ஈரோடு மாவட்டம், புஞ்சை புளியம்பட்டி அருகே உள்ள புதுரோடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த கோபால் என்பவர் இன்று அதிகாலை தனது வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது வீட்டிற்கு வெளியே சப்தம் கேட்டுள்ளது.

கோபால் எழுந்து வந்து கதவைத் திறந்து பார்த்தபோது வெளியே அவரது இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து ஒரு வாலிபர் பெட்ரோல் திருட முயற்சி செய்தது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

English summary

Polce arrested Mahendran who loots petrol from another bike as his bike which was too stolen from someone stopped on the way to his house.