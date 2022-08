சிலப்பதிகாரத்தில் இந்து தர்மம் குறித்து உள்ளது.. சனாதன தர்மத்தை அழிக்க முடியாது- ஆளுநர் ரவி பேச்சு

Erode

oi-Nantha Kumar R

ஈரோடு: தமிழ் மிகவும் பழமையான மொழி என்பதோடு அழகான மொழியாக உள்ளதால் தமிழ் மக்களை போன்று நான் தமிழ் பேச விரும்புகிறேன் என கூறிய ஆளுநர் ஆர்என் ரவி, இந்தியா உலகின் தலைமை பொறுப்பை நிச்சயம் ஏற்கும் என அவர் கூறினார்.

ஈரோடு மாவட்டம் அறச்சலூர் அருகே உள்ள ஓடாநிலையில் தீரன் சின்னமலை ஆடிப்பெருக்கு விழா கொண்டாடப்பட்டது. இதில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பங்கேற்றார். பின்னர் தீரன்சின்னமலை மணிமண்டப வளாகத்தில் உள்ள தீரன் சின்னமலை முழுஉருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, ஆதினங்கள் உடனிருந்தனர். பின்னர் தீரன் சின்னமலை கூட்டமைப்பு சார்பில் நடந்த தீரன்சின்மலை 217-வது நினைவேந்தல் நிகழ்வில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பங்கேற்றார். இதில் அவர் பேசியதாவது:

தமிழ் அழகான மொழி.. ஒருநாள் நிச்சயம் தமிழில் நன்றாகப் பேசுவேன்.. உருகிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி!

English summary

Governor RN Ravi said that I want to speak Tamil like Tamil people because Tamil is a very ancient language and a beautiful language, and he said that India will definitely assume the leadership of the world.