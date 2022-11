ட்விஸ்ட்.. தற்கொலை இல்லையா? பாக்கணும் போல இருக்கு.. வீட்டுக்கு அழைத்த முன்னாள் காதலியை கொன்ற இளைஞன்!

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டம் சித்தோடு அருகே இளம்பெண் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக கருதப்பட்ட நிலையில், பிரேத பரிசோதனையில், அவர் கழுத்தை நெரித்துக் கொல்லப்பட்டது தெரியவந்தது.

இளம்பெண்ணின் கணவர் வெளியூருக்குச் சென்ற நிலையில், முன்னாள் காதலனை பார்ப்பதற்காக வீட்டுக்கு அழைத்திருந்துள்ளார். அங்கு வந்த இளைஞர், அப்பெண்ணை நாம் சேர்ந்து வாழ்வோம் எனக் கூப்பிட்டுள்ளார்.

தான் கர்ப்பமாக இருப்பதால் வர முடியாது என அப்பெண் மறுத்த நிலையில், இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், அப்பெண்ணின் கழுத்தை நெரித்துக் கொன்றுவிட்டு அந்த இளைஞர் தப்பியது தெரியவந்துள்ளது.

ஈரோட்டில் முன்னாள் காதலியை கொலை செய்துவிட்டு, சென்னைக்கு தப்பிய இளைஞரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

While pregnant woman was presumed to committed suicide near Erode, post-mortem revealed that she had been strangled to death. Ex-boyfriend arrested for killing pregnant young woman.